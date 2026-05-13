毎レースの課題だったスタートを決めると、1周目スタンド前では3番手まで押し上げ、外目をスムーズに追走。勝負どころでも手応え十分に進出し、直線入口では抜け出しを図る絶好の形となった。しかし、最後は外から勝ち馬が豪快な末脚で差し切り。松山騎手も「勝ち馬の脚がすごかった」と驚いた様子でレースを振り返っていた。2着テンカジョウ松山弘平騎手「スタートも良かったですし、今日はしっかり流れに乗れて凄く良かった