高市総理が来月、フランスで開かれるG7サミットに合わせ、イギリスとイタリアを訪問し、首脳会談を調整していることが分かりました。高市総理は来月15日からフランスのエビアンで開かれるG7サミットに合わせ、イギリスのロンドン、イタリアのローマを訪れ、それぞれ首脳会談を行う方向で調整していることが分かりました。中東情勢など世界の先行きが不透明さを増す中、経済安全保障分野などでの連携を確認したい考えです。ただ、イ