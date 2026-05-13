◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(13日、福井)巨人は延長10回のサヨナラの好機を逃しました。1−1の延長10回、郄太一投手を攻めて、1アウト満塁の好機。4番のダルベック選手は、鋭いゴロを放ちましたが、ショート小園海斗選手の好守備に阻まれ、送球が本塁に送られ得点とはならず。なおも続く2アウト満塁の場面で、代打の坂本勇人選手は、空振り三振に倒れました。試合は1−1のまま延長11回に突入しています。