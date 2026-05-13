5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが5月12日、自身のインスタグラムを更新。昨年8月に誕生し、生後9か月を迎えた第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの決定的瞬間を捉えた画像を投稿しました。 【写真を見る】【 辻希美 】第5子・夢空ちゃんの決定的瞬間「夢が鏡の中の夢とチュー」辻さんが投稿したのは夢空ちゃんが、鏡に映る自分の姿を不思議そうに見つめている画像。 辻さんは画像を「swipeしてね」と綴っ