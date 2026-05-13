◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）阪神にとっては悪夢の8回になった。先発の高橋遥人が初回の1点だけで踏ん張り、ハーラートップの5勝目の権利を持って迎えた終盤。8回に3番手の桐敷、4番手のモレッタががヤクルト打線につかまり、高橋の白星も消えた。4連続完封が期待された高橋だったが、雨で15分試合開始が遅れる状況の中で、初回に増田に中前適時打を許し、33イニングぶりの失点となった。「記録は