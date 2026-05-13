スーパー歌舞伎として上演される『もののけ姫』（7月3日〜8月23日上演）の役衣装が、13日に公開されました。作品には、市川團子さんがアシタカ役、中村壱太郎さんがサン役、中村時蔵さんがエボシ御前役で出演します。スーパー歌舞伎とは、当時『三代目市川猿之助』を名乗っていた、二代目市川猿翁さんが創り上げた新形態の歌舞伎のことで、“宙乗り”や“早替り”といった演出に加え、セリフを現代語で上演する作品です。初演から4