ワークマンの「アメリカンワーク」シリーズは、プロの現場で培った機能性にカジュアルなデザインをプラスした注目のラインナップです。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介収納力と調整機能に優れた本格ツナギスマホポケットやカラビナループなど、現場の声を反映した便利な機能が随所に盛り込まれています。▼アメリカンワーク長袖ツナギ（3500円）合計9つのポケットを搭載し、小物の多いDIYやアウトドアシーンでも高い収納力を