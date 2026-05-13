ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！簡単そうに見えて、同じ文字が2つ入っているところが少しトリッキーかもしれません。頭を柔らかくして、隠された単語を見つけ出しましょう！問題：「ん う け う び ゆ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ん う け う び ゆヒント：最後の文字は「け」答えを見る↓↓↓↓↓正解：ゆうびんうけ正解は「ゆうびんうけ」でした。▼解説「う」が2つ含ま