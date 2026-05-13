元SKE48の藤本冬香さんの1st写真集「無防備な私」（撮影：田中智久、税込4180円、KADOKAWA）の5月18日発売に先駆け、ランジェリー姿でのシャワーシーンや水着カットなど、大胆な素顔を捉えた先行カットが公開されました。【写真】藤本冬香さんの無防備ボディがいっぱいの1st写真集先行カット第2弾では、ランジェリー着用でのシャワーシーン、水色ランジェリー姿での大胆なバックショット、ミントグリーンのビキニ、海を望むテラス