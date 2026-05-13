昨今、MARCHの系列校新設が大きなトレンドとなっています。法政大学の系列となる「法政大学千代田三番町中学・高等学校」や、明治大学の42年ぶりの新系列校「明治大学付属世田谷中学校・高等学校」の誕生は、その象徴的な動きです。かつて、男女別学の共学化を伴うリニューアルといえば、「広尾学園」や「三田国際学園」のような進学校化が主流でしたが、ここに来て、MARCHの系列校になるパターンが目立ってきました。少子化で一般