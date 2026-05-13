女優の加藤ローサさん（40）が、「るん」と題してインスタグラムを更新。5月12日までに約1万2000件もの「いいね」が寄せられました。【動画】イメージ一新？こんな加藤ローサさんも美しい！明るいカラーのガーリーなロングヘアに変身した加藤さん。パッと目を引く明るめのヘアカラーに、ゆるく無造作にアレンジされた新鮮なスタイリングです。動画の中で、ゆるふわウエーブを揺らしながらカメラに向かってほほ笑みかけています。大