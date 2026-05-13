絵本『きみとの さんぽみち』（マイクロマガジン社）の原画展が、5月29日から6月16日まで東京・西荻窪のムッチーズカフェにて開催されることが決定した。 【写真】コラボメニュー「おさんぽ おねだりパフェ」「さわやかおさんぽ レモネードソーダ」 本展は同作の都内初となる原画展で、原画展示に加え、絵本やオリジナルグッズの販売、コラボメニューの提供などが行われる。 展示の中心と