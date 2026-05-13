「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）5月12日（火）の放送は、太田光（爆笑問題）がご来店。共演NGを告げられた大物スターとは？ 炎上中の“タモリ”への発言に怒り心頭!?【動画】憧れの人“タモリつまらない”炎上に、爆笑問題・太田光「俺、許せない！」太田光、初のソロ出演で大暴走！若林憧れの人、太田光（爆笑問題）が初めて一人でご来店。学生時代から爆笑問題のライブなど見に行っていたオードリーとしては「嬉し