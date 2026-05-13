宝島社が発行するファッション雑誌『sweet』と、クオリティファースト「ダーマレーザー」、ガールズグループ「IS:SUE」によるトリプルコラボが決定した。5月18日から東急田園都市線渋谷駅ハチ公改札口外に限定広告が掲出される。 【写真】ガールズグループ「IS:SUE」 IS:SUEは同性からも支持を集める“女狂わせ”と称されるガールズグループで、5月には1stアル