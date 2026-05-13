5月14日、新潟県知事選挙が告示されます。投票を呼びかける看板が設置されるなど、選挙に向けた準備が着々と進んでいます。 13日、県庁に設置されたのは14日に告示される県知事選挙の投票を呼びかける看板です。 前回知事選の投票率は49．64％と低迷していて、県選挙管理委員会は県内12か所にこうした看板や懸垂幕を設置するほか、SNSなどを活用し、投票率向上を図る考えです。 【県選挙管理委員会松永英明 選挙係長】 「前