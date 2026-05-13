「スター・ウォーズ」シリーズのルーク・スカイウォーカー役で知られる俳優のマーク・ハミル。最近では、“ホラーの帝王”スティーヴン・キング原作映画への連続出演。現在公開中の『サンキュー、チャック』に続き、キングの“幻の処女作”を映画化した『ロングウォーク』（6月26日公開）にも出演しており、注目を集めている。【動画】極限のデスレースが幕を上げる本編映像1970年代にデビューして以来、斬新なアイデアと唯一