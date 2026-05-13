13日、参議院決算委員会において、れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表が、原発のテロ対策について政府の姿勢を質した。【映像】奥田氏が「カットイン」した瞬間（実際の様子）奥田議員は、高市政権が軍拡を強硬に押し進めていると指摘した上で、日本の原発がテロリストに占拠された際のリスクに言及。「台湾有事発言で一気に他国との緊張感を高めてきた上に、軍拡を強硬に押し進める高市政権。日本の原発がもしテロリストに占拠