◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１２節町田０―０（ＰＫ４―２）東京Ｖ（１３日・Ｇスタ）東京Ｖが敵地で町田と対戦し、０―０から突入したＰＫ戦を２―４で落として、３連敗を喫した。中２日の日程だったが、立ち上がりからハイプレスと激しい球際への守備を披露。前半は一進一退の攻防を繰り広げ、０―０で折り返し、後半も強固な守備で町田攻撃陣に自由を与えず無失点に抑えたが、攻撃でなかなか形で作ることはできず