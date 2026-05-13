ＡＢＥＭＡの西澤由夏アナウンサー（３２）が、ドレス姿を披露した。ＡＢＥＭＡの新たな婚活リアリティショー「時計じかけのマリッジ」への出演が注目を集めている西澤アナは１３日、自身のインスタグラムを更新。３話の放送を報告し、番組内で着用した花と蝶のデザインが輝くピンクドレス姿をシェアした。この投稿にファンからは「このドレス可愛すぎたわ」「綺麗だということに気づいてしまった」「美し」などの声が寄せら