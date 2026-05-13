◆パ・リーグロッテ２―６日本ハム（１３日・ＺＯＺＯマリン）パ・リーグ最下位のロッテが３連敗を喫して、借金は９に膨らんだ。４カード連続９度目のカード負け越しが決まり、５月は１１試合で２勝９敗となった。先発の小島は７回５安打４失点で今季は４連敗。２回に水野の中前安打などで２失点、３回はレイエスの２ランで失点を重ねた。サブロー監督は試合後、小島について「前回良かっただけに僕も期待したのですが、あ