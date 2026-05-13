ドル円１５７．７５近辺、ユーロドル１．１７１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午後、午前までのドル買いの勢いは一服している。ドル円は157.90レベルを高値に、足元では157.70台へと反落している。ユーロドルは1.1696レベルまで安値を広げたあと、1.1710-20レベルへと下げ渋り。日本時間午後9時30分の米PPI待ちとなっている。 USD/JPY157.76EUR/USD1.1714