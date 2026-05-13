5人組グループ・嵐の『Turning Up』が、13日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、グループ7作目となる累積再生数1億回突破作品となりました。『Turning Up』は、週間再生数20万回を記録。これで累積再生数を1億15.1万回としました。これまで嵐が、累積再生数1億回を突破した作品は、『Love so sweet』、『Happiness』、『カイト』、『One Love』、『Monster』、『A・RA・SHI』で、今回で7作品目となりました。『Tur