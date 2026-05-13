「ソフトバンク１−２西武」（１３日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが天敵・高橋光成にまたも打線が沈黙。完投を許して、今季４度目の対戦で４勝目を献上した。二回に近藤が９号ソロを放ち先制したものの、３安打のみに抑えられた。トレードで移籍加入したばかりの山本祐を６番捕手に抜てきしたが、打撃では３打席無安打に終わった。小久保監督は「正直力負けですよ」と脱帽も、「僕が愉しむ、出し切る、追い求める