「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）阪神は終盤に逆転を許し、１日で首位陥落となった。２−１の八回に暗転した。３番手で登板した桐敷が先頭・武岡に右前打を許す。代走・並木に二盗を決められピンチを招くと、ドラフト６位・石井（ＮＴＴ東日本）にプロ初安打となる同点適時二塁打を浴びた。その後１死満塁のピンチを招き降板。代わったモレッタが代打・古賀に押し出しの死球を与えて勝ち越し点を献上した。先発