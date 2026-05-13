「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）ヤクルトは逆転勝ちで連敗を２で止め、首位に再浮上した。１点を追う八回。桐敷に対して先頭・武岡が右前打を放ち、代走・並木が二盗を決めた。続く石井が同点の適時二塁打を放った。なおも１死満塁として古賀が押し出しの死球で勝ち越し。増田の中犠飛で２点差に広げた。打線は難敵から先手を取っていた。一回、雨が降り注ぐ中、先頭の丸山和が右前打で出塁するなどで１死二塁