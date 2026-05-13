◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）阪神にとっては悪夢の8回になった。先発の高橋遥人が初回の1点だけで踏ん張り、ハーラートップの5勝目の権利を持って迎えた終盤。8回に3番手の桐敷がヤクルト打線につかまった。無死二塁から石井の右中間への二塁打で同点に追いつかれ、高橋の勝利が消えると、1死満塁で登板した4番手・モレッタが代打・古賀に押し出し死球で逆転を許し、増田にも中犠飛で、この回3