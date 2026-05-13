関東大学バレーボール連盟は１３日、リーグ戦において無線通信機器によるサイン盗みが判明したとして、全１１試合が没収試合となった男子１部の日体大について、１部、２部間の入れ替え戦を実施せず、男子２部へ自動降格とすることを決めた。同連盟は１日に規律委員会で日体大のリーグ戦初日からの全６試合を没収試合とすることを決定。その後、９日に監督会議を開催し、裁定を見直すことが確認されたが、同日に日体大が１０日