福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征バスがガードレールに突っ込み、高校生１８人が死傷した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕された無職の男（６８）（新潟県胎内市）が、ハンドルを切るなど衝突回避行動を取っていなかったとみられることが、捜査関係者への取材で分かった。男の最近の体調に異変があったと指摘する人もおり、福島県警は正常な運転が可能だったのか捜査している。事故