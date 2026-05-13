8回ヤクルト無死二塁、石井が右中間に同点の二塁打を放つ＝神宮八回に逆転したヤクルトが阪神と入れ替わり首位浮上。1―2のこの回に新人石井のプロ初安打の適時二塁打で追い付き、代打古賀の押し出し死球などで2点勝ち越した。阪神は高橋が6回1失点で11奪三振と力投したが、継投に失敗。