◇パ・リーグ西武2ー1ソフトバンク（2026年5月13日みずほペイペイD）西武は13日、敵地みずほペイペイドームでソフトバンクと対戦し、カード連勝。4カード連続のカード勝ち越しで6連勝を飾り、貯金を今季最多の「5」に伸ばした。先発の高橋光成投手（29）が1失点完投でリーグトップの5勝目を挙げた。高橋は2回に近藤に先制ソロを浴びたものの、その後は凡打の山を築いた。8回を終え113球だったが、9回も続投。2死二、三塁