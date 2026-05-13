◇パ・リーグロッテ2―6日本ハム（2026年5月13日ZOZOマリン）ロッテは先発の小島が7回を5安打4失点（自責点3）と振るわず、打線も山口の1号2ランによる2点に終わり、3連敗で借金は今季ワーストを更新する9に膨らんだ。サブロー監督は小島の投球について「前回（4日のオリックス戦）が良かっただけに、ちょっと僕も期待したんですけど、あんまり良くなかったなというのが正直な感想です」と振り返った。5回まで日本ハム