刺されるとイヤ〜な…蚊。早くも、この季節がやってきました。年々、蚊の出現する時期は早まっていて、既に虫よけグッズも売れ始めています。【写真で見る】いま人気の「次世代型蚊取り器」“静電気体質”は要注意？蚊に刺されないためには高柳光希キャスター：23〜30℃が蚊の活発な時期。東京の13日の最高気温は27.1℃ということで、蚊にさされる季節がやってきました。【蚊に刺されて最も嫌な場所は？】（SHUFUFUより対象：200