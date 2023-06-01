【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第9節】(Axis)鳥取 3-2(前半1-1)滋賀<得点者>[鳥]篠田大輝(22分)、藤田一途(78分)、荒井涼(90分+5)[滋]中村健人(25分)、谷田壮志朗(87分)<警告>[鳥]高柳郁弥(90分)観衆:1,060人主審:石丸秀平