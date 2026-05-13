長崎市の特別支援学校の生徒たちが、地域のお年寄りが腰かけて休めるベンチを製作し、自治会に寄贈しました。 鶴南特別支援学校高等部の生徒らが寄贈したのは2台の木製ベンチです。 長崎市晴海台地区に住むお年寄りから「バスを待つ際に腰を掛ける場所が欲しい」との要望を受け、手作りで塗装も施しました。 ※詳しくは動画をご覧ください