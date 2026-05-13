カラフルな色づかいとともに立体的な作品を楽しめます。 長崎市の浜屋百貨店で13日から始まった「3Dアート展」。 ニューヨークを拠点に活動する芸術家のチャールズ・ファジーノさんの作品やグッズなど約30点を展示しています。 ※詳しくは動画をご覧ください 展示は19日までで、気に入った作品はその場で購入できるということです。