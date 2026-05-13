関東大学バレーボール連盟は13日、男子1部の春季リーグ戦で通信機器を使って「サイン盗み」を行った日本体育大の全11試合を没収試合にすると発表した。これにより2部リーグ降格となる。連盟は当初、6試合を没収試合にすることを決めた。この裁定に対してリーグに所属する8チームの監督が連名で異議申立書を提出。9日に監督会議が開催されて裁定を見直す方針を確認し、12日に連盟が理事会を開き新たな処分を決定した。関係者