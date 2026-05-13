水俣病の被害者団体「水俣病患者連合」は13日、団体側との先月の協議中に環境省職員が「他の公害患者と比べて恵まれている」という趣旨の発言をしたと改めて主張する声明を発表した。石原宏高環境相は12日の閣議後記者会見で「事務方に確認し、不適切な発言はなかったとの報告を受けた」と否定していたが、これに反論した形。団体側は、1日の水俣病慰霊式に併せて実施された石原氏との懇談時に別の被害者団体と両会長名で提出