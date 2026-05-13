◇セ・リーグ中日0―5DeNA（2026年5月13日横浜）中日は今季4度目の零敗で3連敗を喫した。先発のドラフト1位・中西は4度目の登板で3度目の初回失点するなど5回を自己ワースト5失点で2敗目。井上監督は試合後、中西について、「結局、同じ失敗を繰り返している。初回に5点…“いけるぞ、いけるぞ”と言っても重くなるやん」と振り返った。続けて、「DeNAさんも“立ち上がりを”と思っていると思うよ。どう打破しようとす