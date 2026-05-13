俳優のいしだ壱成（51）が11日、Instagramを更新。母親との貴重な親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】いしだ壱成の貴重な幼少期ショット（複数カット）これまでもInstagramで、父・石田純一（72）から急に届いたという幼少期の写真や、新年に母の元へ帰省し手料理を食べたことなど、家族との仲睦まじい様子をたびたび発信してきたいしだ。2024年11月13日の投稿では、テレビ番組の収録のため25年ぶりに父と海外旅