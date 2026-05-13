俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデル、女優のＫｏｋｉ，が、自撮りショットを公開した。Ｋｏｋｉ，は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「ニオイバンマツリとテイカカズラが良い香り」と記し、Ｔシャツにカーキのジャケットをあわせたコーデを披露。テイカカズラの花越しにクールな表情を浮かべた自身のアップショットをシェアした。この投稿には多くのいいねが寄せられている。