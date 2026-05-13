◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝５月１３日、美浦トレセン第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟）に出走するアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）が、美浦・Ｗコースで躍動感のある走り。単走で５ハロン６５秒０―１１秒２をマークし、重賞初制覇へ勢いを感じさせた。序盤はゆったりとしたペースだったが、直線の外ラチ沿いでスピードアップ