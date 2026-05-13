【セブン-イレブン】では、朝食や軽食に取り入れやすそうなパンが豊富に販売されています。デニッシュやクロワッサン、ドーナツなど気分やシーンに合わせて選べるのが魅力的。毎日の朝ごはんをちょっと楽しくしてくれそうなラインナップをチェックしてみましょう。 シナモン系の新商品が登場 「もっちりシナモンブレッド」 \159（税込）シナモンフィリングを包んだデニッシュ。セブン公式サイトによると「も