【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・入江大生―中日・マラー（１８時・横浜）【パ・リーグ】◆楽天・ウレーニャ―オリックス・ジェリー（１３時・楽天モバイル）◆ロッテ・西野勇士―日本ハム・細野晴希（１８時・ＺＯＺＯマリン）