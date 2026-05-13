カニエ・ウェストの妻ビアンカ・センソリが、再び“攻めすぎファッション”で話題になっています。 今回目撃されたのは、ロサンゼルスの高級ホテル「シャトー・マーモント」。カニエとともに現れたビアンカは、肌色に近い超タイトなボディースーツ姿で登場しました。 胸元や腹部が大胆にカットされたデザインに、SNSでは「服の意味ある？」「もう下着レベル」「毎回更新してくる」と騒然となっています