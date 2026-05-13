関東大学バレーボール連盟は１３日、２０２６年春季関東大学バレーボール男子１部リーグ戦での日体大の無線通信機器による不正情報伝送（サイン盗み）を受け、全１１試合を没収試合とし、２部へ自動降格とすることを決議したと公表した。連盟は１日に規律委員会を開催し、日体大が行ったリーグ戦初日から全６試合を没収試合とする裁定を決定。その後、３日にリーグ戦所属チーム８大学の監督の連名で、規律委員会の裁定に対して