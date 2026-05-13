フェイスラインをすっきりと見せたい人には、前下がりシルエットのショートボブがオススメ。後頭部に丸みを持たせつつ、顔まわりを長めに残した前下がりショートボブなら、ふんわり感とシャープさを両立できるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人にオススメしたい前下がりショートボブをご紹介します。 艶やかなグレージュの前下がりショートボブ 透明度が高