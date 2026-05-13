元日向坂４６で女優の影山優佳が白装束ショットを公開し話題になっている。影山は、１３日までに自身のインスタグラムを更新。「このたびご縁をいただき、伊勢神宮の『お木曳』に参加させていただきました」と報告。「１３００年以上続く式年遷宮の歴史や、人から人へ受け継がれていくあたたかな想いに触れ、行事の最中には、お声がけいただき特別に木遣り歌を歌わせていただく場面もあり、それはちと緊張してしまいましたが…