親戚とのお祝いのやりとりは、金額や曖昧なルールに振り回されることもあって難しいものですよね。割り切るべきだとは分かっていても、どうしてもモヤモヤしてしまうこともあるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 一方的なお祝いに募るモヤモヤ 私の叔父は、我が家が家を建てた時も子どもが生まれた時も、お祝いの言葉だけでした。お金を包んでくれたことは一度もありません。 もち