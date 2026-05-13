中山秀征の妻で元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやかが公開した息子とのショットに、反響が寄せられている。白城は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日会えなかった長男と三男から〜嬉しいなぁ〜母幸せ」と記し、俳優の長男・翔貴と三男の間で花束を両手に抱えた、笑顔の親子ショットをアップした。１つ前の投稿では、次男で昨年俳優デビューした中山脩悟との２ショットも公開し、話題になっていた。