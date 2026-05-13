◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４―２阪神（１３日・神宮）阪神が逆転負けで首位陥落となった。救援陣がまたつかまった。１点リードの８回に３番手で桐敷がリリーフ。しかし、無死二塁のピンチを招くと石井に中堅右へ同点二塁打を献上。その後、１死満塁でモレッタがマウンドに上がったが、古賀に押し出し死球で勝ち越しを許した。桐敷は８日のＤｅＮＡ戦（甲子園）で１死も取れずに６失点。１２日のヤクルト戦（神宮）は１